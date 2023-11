Hoe kan Linda normaal in de zorg werken en Anne de juiste zorg krijgen?

Provincie Utrecht - Welkom bij UKiest: Halte Binnenhof! In deze serie stappen tien regiogenoten in de bus naar Den Haag om hun prangende vragen te stellen aan politici uit onze regio. We behandelen vijf thema's die Nederlanders op dit moment het meest belangrijk vinden tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. In deze aflevering praten we over gezondheidszorg.