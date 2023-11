Landelijk partijbestuur GroenLinks neemt afstand van gebruik omstreden leus door Utrechts Statenlid Julia Matser

Provincie Utrecht - Het landelijk partijbestuur van GroenLinks neemt afstand van uitlatingen door Utrechts Statenlid Julia Matser, die in haar bijdrage in een debat de pro-Palestijnse leus 'Van de rivier tot aan de zee' verwerkte. "Kwetsend en provocerend", vindt voorzitter Katinka Eikelenboom. "Zeker in het licht van toenemend antisemitisme in Nederland."