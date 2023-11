Begroting Utrecht: over snijbloemen, kalknagels en 2 miljard euro

Het is een politiek debat, waarin stokpaardjes worden bereden. Zo wil het college met onder andere GroenLinks, D66 en de PvdA het autogebruik in de stad terugdringen. Dat willen ze onder meer door betaald parkeren in de hele stad in te voeren. De VVD is daar tegen. De partij weet dat hun weerstand vooralsnog kansloos is, maar toch diende de partij een motie in om het plan van betaald parkeren in de hele stad terug te draaien. Die motie haalde het dan ook niet.