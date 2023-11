Lichte stijging aantal internationale studenten Universiteit Utrecht

Er is al langer veel te doen over de toestroom van buitenlandse studenten, omdat er weinig woonruimte voor studenten is en de collegezalen uitpuilen. Toch vindt onderwijsminister Dijkgraaf dat de "internationale dimensie" van hogescholen en universiteiten van groot belang is voor Nederland. "We moeten wel toe naar een betere balans in de internationalisering van het hbo en wo. Tussen enerzijds het benutten van de grote toegevoegde waarde van internationalisering en anderzijds het behouden van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid."