Minder geld uit Den Haag, dus krijgen 7000 Utrechters toch geen energievergoeding

"We zitten nu in een andere situatie met niet dezelfde hoge nood als vorige winter. Toen zaten we in een unieke situatie, waarbij veel gezinnen in korte tijd met een generiek probleem zaten", zegt wethouder Voortman over de bijgestelde norm. "Omdat we minder geld beschikbaar hebben, hebben we besloten de groep mensen die energievergoeding ontvangen te verkleinen naar de huishoudens tot 120 procent van de bijstandsnorm."