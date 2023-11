Na baas in eigen buik-stoepkrijt zegt SGP bezoek Utrechtse abortuskliniek af

"Baas in eigen buik", roept een fietser naar drie anti-abortusdemonstranten. Pro-life wakers noemen ze zichzelf. Ze staan niet direct voor de kliniek maar een paar honderd meter verderop.. "We staan op afstand omdat we niet meer voor deur mogen staan", vertelt één van hen. De drie staan er elke week en proberen vrouwen te overtuigen geen abortusbehandeling te ondergaan. "Het is verschrikkelijk wat dat daar gebeurt."