Taakstraf voor veroorzaken zwaar ongeval met landbouwvoertuig Lopik

Volgens de rechter veroorzaakte K. het verkeersongeval waardoor het slachtoffer zwaargewond raakte. "Haar zicht en haar spraak zijn niet hersteld. De vraag is of deze functies in de toekomst weer geheel zullen herstellen. Ook heeft het slachtoffer nog veel hulp nodig bij haar dagelijkse routine." De rechtbank rekent K. dit aan en vindt dat hij zich aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gedragen in het verkeer. Daarnaast begrijpt de rechtbank dat de verdachte het ongeval en de gevolgen niet wilde veroorzaken.