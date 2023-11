Strijd om klinkers op Utrechtse Weerdsingel leidt naar de rechtbank

De bewoners zijn voor het opknappen van het gebied, maar tegen asfalt. Ook willen ze graag de rotonde houden, dat is veiliger. Al jarenlang voeren wethouder Lot van Hooijdonk en de bewoners strijd over deze twee onderdelen van het plan, maar Van Hooijdonk wil van geen wijken weten. Een volgende stap in het proces was de publicatie van het Integraal Programma van Eisen. Daarin zijn alle details opgenomen waaraan straks het ontwerp van de singel moet gaan voldoen. En in die IPvE staat dus dat er asfalt komt en geen rotonde.