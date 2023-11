Kunstwerk aan gevel stadhuis Utrecht deels afgebroken wegens instortingsgevaar

De gevel is een ontwerp van de Spaanse architect Enric Miralles, die rond de eeuwwisseling het Utrechtse stadhuis ingrijpend verbouwde. Onderdeel daarvan is de betreffende gevel die is opgetrokken in deconstructieve vorm. Deconstructivisme is een chaotische en gefragmenteerde bouwstijl die rond 1980 opgang maakte. Het kenmerkt zich door divers materiaal- en kleurgebruik, en muren en gebouwen die schots en scheef staan. Daarbij zijn harmonie, continuïteit of symmetrie afwezig.