Belastingdienst en politie nemen 15 auto's in beslag en doen 3 aanhoudingen in Amersfoort

Drie personen zijn aangehouden voor het rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. Ook is er een illegaal voertuig in beslaggenomen en zijn er enkele flinke boetes uitgedeeld voor verkeersovertredingen. In totaal zijn vijf bedrijven gecontroleerd, daarbij is illegale bewoning geconstateerd, meerdere overtreding van de milieuwetgeving en is er een onderzoek gestart naar uitkeringsfraude.