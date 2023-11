Podcast Stadhuisplein: 'Lobby voor Ronald McDonaldhuis teveel op het sentiment'

Zaterdag publiceerde RTV Utrecht een dossier over de vraag 'wie is er de baas op De Uithof?' Onderdeel van dat dossier is de zoektocht van het Ronald McDonaldhuis dat moet verhuizen van zijn huidige plek om ruimte te maken voor een parkeergarage. Het Huis, de universiteit, het WKZ en het UMCU wilden graag nieuwbouw in een weiland naast De Uithof, maar dat is natuur die natuur moet blijven.