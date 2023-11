Scouting brandt zich als eerste aan stookverbod van Utrecht

Vleuten - Marshmallows boven een kampvuur, een vuurkorf of houtkachel in de tuin: vanaf 2025 is het in de gemeente Utrecht verleden tijd. Vanaf dan geldt een stookverbod voor hout in de buitenlucht. Scoutingverenigingen zijn er allesbehalve blij mee. "Vuur maken is onlosmakelijk verbonden met scouting. En dat kan zonder overlast te geven", vinden ze bij scoutingvereniging Rhenova in Vleuten.