In Beeld: Verzamelaarsjaarbeurs, van absolute meuk tot kostbaar antiek

Dat geldt niet voor Charles, ook hij komt uit de USA, maar woont al een paar jaar in Wassenaar. Gevraagd naar het meer dan levensgrote doodshoofd steekt hij gelijk van wal. “Het is een architectonisch element van een gebouw of een graf. Het is massief hout. Waarschijnlijk komt het uit België, en is van rond 1900”, vertelt hij enthousiast. Hij is beheerder van een online veilinghuis. Voordat hij in Wassenaar neerstreek kwam hij al twee keer per jaar naar Utrecht voor deze beurs. “Er komt zelfs publiek uit Japan”, legt hij uit. Hij vindt het een goed georganiseerd evenement. Over de Jaarbeurs is hij minder enthousiast, met name het parkeren, dat kunnen ze in Amerika toch beter.