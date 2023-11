Resultaten rioolonderzoek Bunschoten eindelijk bekend: cocaïne en speed springen eruit

Cocaïne en speed waren, in de week waarin de metingen werden gedaan, de meest gebruikte drugs. Per 1000 inwoners wordt er per dag 3,1 gram pure cocaïne gebruikt. Dat is meer dan in Utrecht en Eindhoven. Daar ligt het gebruik 24 en 17 procent lager dan in Bunschoten. Alleen in Amsterdam ligt het gebruik hoger, met 33 procent meer dan in Bunschoten.