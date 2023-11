Dit jaar ruim helft meer faillissementen in provincie Utrecht

In alle provincies gingen er in de eerste tien maanden meer bedrijven failliet dan in dezelfde periodes in 2022 en 2021. In onze regio waren er 217 faillissementen tussen januari en oktober van dit jaar, vorig jaar waren dat er nog 143 in dezelfde periode. Dat is een stijging van ruim 50 procent. Gelderland kent van alle provincies de grootste stijging van het aantal faillissementen: 359 dit jaar ten opzichte van 193 vorig jaar.