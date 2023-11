Oud-gymleraar vrijgesproken van verkrachting leerling in Nieuwegein

Om tot een veroordeling te komen, heeft de rechtbank, naast een verklaring van het slachtoffer, voldoende 'steunbewijs' nodig. In deze zaak waren er drie getuigen die een verklaring hebben afgelegd over wat het meisje jaren later over het vermeende misbruik verteld heeft. Daarnaast zijn er stukken waaruit blijkt dat het meisje in 2015 een soa opgelopen heeft.