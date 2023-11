Moeder van thuiszittende Omar (7) uit Nieuwegein bedolven onder reacties na verhaal over zoon

Omar is een van de duizenden thuiszittende kinderen in Nederland. Relatief veel van deze kinderen zijn net zoals Omar hoogbegaafd. Ze komen vaak langdurig thuis te zitten omdat ze niet de nodige ondersteuning op school kunnen krijgen. "Er zijn veel meer ouders die in een soortgelijke situatie zitten en soms in een nog veel schrijnendere situatie met bijvoorbeeld meer thuiszittende kinderen in één gezin", zegt Shivanni. De reacties die binnen zijn gekomen gaan niet alleen over thuiszittende hoogbegaafde kinderen. "Maar ook over kinderen die om andere redenen thuiszitten."