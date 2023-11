De Bilt wil woningnood oplossen door woningsplitsen makkelijker te maken

Toch mag splitsen niet zomaar. Na splitsing moeten de nieuwe woningen ieder ten minste 75 vierkante meter groot zijn. Hierdoor wil de gemeente wildgroei tegengaan. Ook mag doorsplitsen niet. Dat wil zeggen dat na een woningsplitsing de nieuwe woning niet nog een keer gesplitst mag worden. Bij elke aanvraag beoordeelt de gemeente of de woningsplitsing betrekking heeft op een beschermd dorpsgezicht of monumentaal pand. Als dat het geval is, dan zal of de splitsing niet toegestaan zijn of worden er aanvullende eisen gesteld.