Theoloog des Vaderlands komt naar je toe dit jaar, ook in het stadion

De titel Theoloog des Vaderlands wordt in Nederland jaarlijks door een jury toegekend aan een academisch theoloog die gezien wordt als ambassadeur van de godgeleerdheid. Van Ekris is in het dagelijks leven predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en werkt voor zendingsorganisatie IZB in Amersfoort. Schoon is docent levensbeschouwing op een middelbare school in Maarssen en diaken in de Oud-Katholieke Kerk in Utrecht. Ze kreeg het geloof met de paplepel ingegoten, omdat haar moeder dominee was, en haar vader priester.