Amersfoortse Tim (26) kan nauwelijks rondkomen: 'Voor mij loont het niet om te werken’

Amersfoort - Het is voor Tim Huppertz elke maand weer de vraag of er genoeg geld in zijn portemonnee zit. Of hij de boodschappen uit eigen zak kan betalen, of dat hij toch rond moet kijken of iemand anders kan bijspringen. En dat terwijl hij meer zou wíllen werken, maar dat voor hem nu nog niet loont. Daarom gaat de Amersfoorter mee met de RTV Utrecht-bus naar Den Haag. "Ik hoop dat ik ooit zonder rekenmachine in mijn hand door de supermarkt kan lopen."