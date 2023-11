Volt op Bingo FM: 'Burgerberaad moet landelijke hulp krijgen'

Anna Elkerbout staat op de lijst voor de Tweede Kamer namens de VVD. Ze staat op een niet-verkiesbare plek, maar is toch strijdbaar. Volgens haar moet van het begin helder zijn wat er met de adviezen gebeurt. Daarnaast vindt ze dat het burgerberaad zorgt voor verwarring en dus is ze kritisch. "Waar onze twijfel zit is, er komt een advies van honderd willekeurige mensen, en dat wordt dan bindend", zegt ze in de uitzending. "Maar wat is dan nog de rol van de gemeenteraad?" Ze vraagt zich af waarom dit soort keuzes niet juist aan de gemeenteraad worden overgelaten. "Wat is het bestuur dan van de stad? Een willekeurige groep mensen of de gemeenteraad?"