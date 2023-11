Bewoners Stadhouderslaan schrikken zich rot: gemeente Soest wil tientallen bomen kappen

De gemeentewoordvoerder van Soest zegt dat de soep niet zo heet wordt gegeten. Het gepresenteerde plan wordt sowieso herzien, zegt ze. Een inloopavond onlangs was juist bedoeld om de reacties van omwonenden te peilen en om in kaart te brengen welke behoeften er leven. Alle opties staan nog open, maar dat er iets aan de Stadhouderslaan moet gebeuren staat wel vast. "De gemeente is verantwoordelijk voor veilige voet- en fietspaden. Het doel van de informatieavond en het participatietraject is om een plan met zoveel mogelijk draagvlak te maken."