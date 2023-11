Asielkinderen verhuizen soms 8 keer per jaar, hoe kan dat anders?

Kinderen vinden verhuizen vaak moeilijk, beaamt het COA. "Ze moeten afscheid nemen van een vertrouwde omgeving en van vrienden op school en in het azc. Daarom proberen we het aantal verhuizingen te beperken. Gezinnen verhuizen zoveel mogelijk in de schoolvakanties, zodat kinderen aan hun nieuwe omgeving kunnen wennen."

Wanneer gezinnen als gevolg van de procedure zelf verhuizen, zegt het COA daar geen invloed op te hebben. Dan verhuizen kinderen ook buiten de vakanties. Als een verhuizing onvermijdelijk is, worden kinderen en hun ouders zo goed mogelijk begeleidt.

"Ouders kunnen bijvoorbeeld hun voorkeur voor een ander azc doorgeven. We informeren de kinderen over de verhuizing, het nieuwe azc en de activiteiten voor kinderen op de nieuwe locatie. En we zorgen ervoor dat het afscheid op school en in het azc goed is geregeld. Bij de begeleiding gebruiken we een verhuischecklist, die we samen met Defence for Children hebben ontwikkeld."