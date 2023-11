Verkiezingstelefoon moet meer mensen met een verstandelijke beperking naar de stembus krijgen

"Zo bezien is het nu al een geslaagd project", volgens coach Hessel Rienstra. "In de gehandicaptenzorg zijn we heel goed in zelf het wiel uitvinden. Volgens mij moeten we, net als de landelijke politiek, beter met elkaar samenwerken. Het is goed dat we elkaar nu gevonden hebben. Dat moeten we vaker doen." Daarnaast denkt Fedor dat hij mensen beter kan helpen, omdat hij zich goed in hun situatie kan verplaatsen. "De meeste mensen willen gewoon duidelijk weten hoe alles werkt of hoe het stemmen er die dag uitziet. Zolang mensen vragen hebben die met de verkiezingen te maken hebben, beantwoorden we ze."