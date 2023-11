Vrijwillige chauffeurs gezocht, anders is de extra buurtbuslijn naar Zegveld onbetaalbaar

Peter de Vries is voorzitter van de Buurtbusvereniging Breukelen/Woerden. De lijn rijdt tussen de twee stations en stopt onderweg in Portengensebrug, Kockengen, Teckop, Kanis, en Kamerik. De Vries ziet in die plaatsjes de toegevoegde waarde van zo'n buurtbus en wil nu hetzelfde bieden aan Zegveld. "Dit is een hele belangrijke verbinding, niet alleen voor Woerden en Breukelen maar ook voor de tussenliggende plaatsen. Maar het is eigenlijk alleen maar te doen met vrijwilligers", vertelt hij in radioprogramma Utrecht is Wakker op Radio M Utrecht.