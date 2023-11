Vluchtelingen moeten veel sneller aan het werk kunnen, vindt Rami uit Utrecht: 'Ook beter voor de overheid zelf'

"Goédemiddag!", lacht Rami (49) op het plein bij Buurtcentrum De Dreef. Het is een plek in de wijk waar hij graag komt. Waar hij met bekenden kletst, een (glutenvrij) koekje eet of gewoon even doorheen loopt. "Dit is een plek waar ik dacht: ik voel me hier écht thuis."