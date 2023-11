Amersfoort2014 probeert al tien jaar de gemeentepolitiek laagdrempelig te maken

Volgens oud-fractievoorzitter en medeoprichter Ben Stoelinga was chaos in de gemeenteraad en een college dat niet goed functioneerde de aanleiding om Amersfoort2014 op te richten. De Burger Partij Amersfoort (BPA) had het in die jaren voor het zeggen gehad in de stad maar viel uit elkaar door interne verdeeldheid. Stoelinga was voor de BPA wethouder en vond dat het roer om moest: "De onderlinge verhoudingen binnen het gemeentebestuur waren slecht en wethouders kwamen en vertrokken. Kortom: een roerige periode. Onze overtuiging was dat onze mooie stad beter verdiende."?