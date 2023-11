Jongeren bewegen steeds minder, RIVM wijst naar e-bike als mogelijke boosdoener

Alle leeftijdsgroepen zijn minder gaan bewegen, maar de daling is het grootst bij jongeren tot 29 jaar. Een mogelijke verklaring is de e-bike, omdat jongeren wel meer sporten. Toch halen ze de beweegrichtlijn niet, want ze brengen minder tijd door op bijvoorbeeld de fiets. "Een mogelijke verklaring is het gebruik van de e-bike. Daarmee leg je dezelfde afstand af in minder tijd, wat zou kunnen zorgen voor minder minuten fietsen per week."