Waarom er toch nog mensen werkloos thuiszitten terwijl het personeelstekort in Utrecht steeds nijpender wordt: 'Politiek vraagstuk'

Ook werkgevers zullen zich soepeler moeten opstellen, merkt het UWV op. "Een voorbeeld: ik ken iemand die alweer thuis zit nadat hij net een nieuwe baan had. Zijn baas was blij met hem, en andersom vond hij het werk leuk. Alleen functioneert hij niet goed met veel mensen om zich heen, dan kan hij zich niet concentreren. Het enige wat zijn baas zou moeten faciliteren is een apart kamertje voor hem. Maar die wilde dat niet: iedereen werkt in een kantoortuin hier, dus jij ook. Die starre houding, dat is niet meer van deze tijd."