Vrouw die partner in De Meern doodstak voelt zich vrij in de gevangenis

Utrecht - "Ik zit in de gevangenis, maar ik voel me vrij in mijn cel. Naar omstandigheden gaat het oké." Dat zei de vrouw die een half jaar geleden haar partner in hun huis in De Meern doodstak, toen de voorzitter van de rechtbank haar vandaag vroeg hoe het met haar ging. Zij lachte er een beetje meewarig bij en wilde verder niets zeggen over de verdenkingen.