Podcast Stadhuisplein: 'Motie over Gaza en Israël in gemeenteraad niet handig'

Frits Lintmeijer oud-wethouder voor GroenLinks heeft moeite met dit onderwerp in de Utrechtse politiek. "Je moet heel voorzichtig zijn met het inbrengen van internationale politiek in de gemeenteraad." Lintmeijer constateert dat het heel moeilijk is om over dit onderwerp rationeel te blijven discussiëren. "Je kan geen genuanceerde opmerking maken over dit conflict en je zit meteen in het ene of in het andere kamp. En die splijtzwam zit ook in onze samenleving", zegt hij in de podcast. Toch vond hij de motie van GroenLinks goed geformuleerd, Kleinrensink hield keurig het midden, volgens Lintmeijer: "Het was een motie die zorgvuldig gekozen was."