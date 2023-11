Tot 3 jaar cel geëist voor grootschalige Marktplaatsoplichting

Provincie Utrecht - Het Openbaar Ministerie (OM) eist tot 3 jaar cel tegen drie mannen uit Enschede voor hun rol in een grootschalige oplichting via Marktplaats. Het drietal wordt ervan verdacht tientallen mensen te hebben opgelicht door hen via de verkoopsite te benaderen. De slachtoffers kwamen onder meer uit Utrecht, Bilthoven, Woerden, Veenendaal en Nieuwegein. In totaal is er bijna 70.000 euro gestolen van de slachtoffers.