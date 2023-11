Bedenker van 'zorg goed voor elkaar'-coronaposter is terug met vredesboodschap voor Utrechtse ramen

En dus koos Lieuwens voor een beproefd recept: een gratis poster. "Ik zocht een beeld waar ik me goed bij voel, een slogan waar ik me achter schaar. Het moest wel een nieuw beeld worden, al die oude beelden uit de jaren ’70 en ‘80 passen niet meer bij deze tijd. De boodschap 'Peace' klinkt misschien makkelijk, maar het is het moeilijkste doel. Wij moeten in ons land ook al 78 jaar hard werken om dat in stand te houden. De dialoog moet blijven, we moeten in gesprek blijven als samenleving."