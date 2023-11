Regio Amersfoort neemt maatregelen om drukte bij knooppunt Hoevelaken tegen te gaan

Wethouder Tyas Bijlholt heeft het vorige week namens de regio Amersfoort in een bestuurlijk overleg gehad over de pauze van Den Haag. Hij spreekt juist over een actiestand: "We hebben afspraken over het aantal te bouwen woningen in de regio. Die woningen zijn hard nodig, omdat de woningbehoefte in onze regio bovengemiddeld hoog is. Om deze afspraken waar te maken is een goede bereikbaarheid minstens net zo belangrijk." De stadsbestuurder wil om die reden samenwerken om de regio bereikbaar en leefbaar te houden. "Dit hoeft niet per sé met de auto, we werken ook aan verbeteringen voor fiets en het openbaar vervoer."