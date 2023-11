Ondanks felle kritiek van omwonenden lijkt Amersfoortse politiek het eens met locatie islamitische begraafplaats

“Een begraafplaats is niet alleen een plek om overledenen te begraven. Het is een plek waar nabestaanden hun hart kunnen verlichten. Ik heb daar geen plek voor”, begint één van hen haar betoog. Ze benadrukt dat ze geen keuzevrijheid heeft om zich te laten begraven in Amersfoort, naar de rituelen die passen bij haar geloof. “Ik ben geen vreemdeling in deze stad, maar als we het hier over hebben is Amersfoort ineens niet meer mijn stad.”