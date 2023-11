Vrijspraak voor Bunschotense die getrouwde man zou hebben gechanteerd

"Mevrouw is in deze zaak niet meer dan pion, die gebruikt werd om aan een boom te schudden waar geld in zat", betoogde de advocaat met gevoel voor poëzie. Hij benadrukte dat alles in geniep is gedaan, zo ook de betalingen: "Dat hij gepind heeft, is aannemelijk. Maar of al dat geld is terechtgekomen bij mevrouw of haar vriend is onduidelijk." Het was ook opmerkelijk dat het vermeende slachtoffer geen vordering had ingediend om het geld terug te eisen.