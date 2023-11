Flexwoningen geplaatst in Wijk bij Duurstede, waarom lukt het andere gemeenten niet?

Op de informatieavonden over de flexwoningen zag wethouder Buijtelaar hoe groot de woningnood is. "De wachttijd voor een sociale huurwoning is negen tot tien jaar, dat is extreem veel voor een gemeente als Wijk bij Duurstede. Als jongeren geen toekomst hier zien en wegtrekken dan vergrijst de gemeente. Als jongeren vertrekken dan verlies je vrijwilligers bij de sportclub of moet een winkel sluiten. Dan ga je in een spiraal neerwaarts."