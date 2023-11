Moeder en zoon krijgen Overvecht aan het sporten: 'Het groeit, maar nog te veel afhakers door armoede'

Toen Adams broertje Abdeljabbar, die in een rolstoel zat, in 2018 overleed is de drive van hem en zijn moeder alleen maar groter geworden. "We hebben onze emoties over zijn dood omgezet in iets positiefs. Door hem zagen we dat sporten voor iedereen moet zijn. Ook voor de kinderen met fysieke problemen, met autisme, het syndroom van down of agressiestoornissen. Zo is het balletje gaan rollen en is het steeds groter geworden."