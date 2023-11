Iva (16) mag niet de Tweede Kamer in, maar staat wel op de kieslijst van Lef: 'Het leek me vooral een toffe ervaring'

Zelf ging ze vooral in gesprek met mensen in haar omgeving en andere jongeren over thema’s die ze belangrijk vindt. “Zelf vind ik een nieuw klimaatbeleid heel belangrijk. Maar ook de huidige woningnood was vaak onderwerp van gesprek.” Toch klinkt het voeren van gesprekken over politiek makkelijker dan het was. “In mijn directe kring is politiek niet bepaald gespreksonderwerp nummer één”, zegt ze doelend op haar leeftijdsgenootjes.