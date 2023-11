Utrechtse stelt bakkers voor crompouce-dilemma: betalen of stoppen

Ulrika Menig bedacht het 'prototype' thuis, in de lockdown van juni 2020 en verkocht het in de bakkerij die ze destijds had: Bammetje Bakery. Of Menig ook de eerste is die een crompouce maakte, is nog maar de vraag . Ze is in elk geval wel de eerste die de merknaam en het modelrecht vastlegde, bevestigt het Octrooicentrum Nederland.