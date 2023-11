Presentator en journalist Karel van de Graaf (72) overleden

Van de Graaf was tussen 1969 en 2007 werkzaam voor de AVRO. Hij was onder meer bekend als presentator van Televizier en twee seizoenen van Wie is de Mol?. Op de radio was hij jarenlang op Hilversum 1 een van de vaste presentatoren van het late avondprogramma Met Het Oog Op Morgen. In 1981 werd Van de Graaf beloond met de Zilveren Reissmicrofoon voor zijn radiowerk.