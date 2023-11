Celstraf voor Amersfoorter die brand stichtte in eigen flat

Deskundigen stelden vast dat het vuur met behulp van benzine aangestoken zou zijn. De rechtbank is het met die analyse eens en sluit een ongeluk, kortsluiting of een andere technische oorzaak uit. De verdachte was kort voor de ontdekking van de brand als laatste persoon in de woning aanwezig. Er was niet ingebroken en niemand kon via het balkon naar binnen geklommen zijn.