Nieuwegeiners worden gillend gek van buren met 12 honden: 'Dit kán niet meer'

De klachtenregen is bijna niet bij te houden. Urenlang geblaf, vele ruzies en stankoverlast. Woningcorporatie Jutphaas Wonen hoort al jaren van huurders dat het in één van hun woningen een beestenboel is. Maar na – aldus de corporatie – veel gesprekken met de huurders over wie werd geklaagd, veranderde er niets. De blaffende honden zijn er nog steeds. En dus ontmoetten corporatie en huurders elkaar vandaag in de rechtbank van Utrecht.