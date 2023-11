Laag- of hoogopgeleid: Utrechtse wethouder wil van die termen af

De ene student hechten weinig waarde aan de woordkeuze rondom studieniveaus. "Het maakt me niet uit wat mensen van me vinden." Voor de ander is het juist wél belangrijk. "Het zegt heel veel. Het is een stereotype dat iemand zogenaamd hoger of lager is. Ik ben ook een student en ik denk niet dat ik slimmer of dommer ben. Ik ben 'gewoon' een student."