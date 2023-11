Jan groeide als kind op in een gesloten gemeenschap en werkt nu bij de politie als sektespecialist

Het antroposofische is gedachtegoed is moeilijk in een paar zinnen te vatten. Het gaat ervan uit dat de geestelijke wereld toegankelijk is via innerlijke ontwikkeling. Het is een spirituele levenshouding, gestoeld op de leer van Rudolf Steiner. Het is een zeer brede stroming, waar in Nederland veel mensen in meer of mindere mate mee te maken hebben, niet alleen in gesloten gemeenschappen. De Triodosbank is bijvoorbeeld opgericht door antroposofen in Zeist, al is het geen antroposofische bank (meer). Ook het vrijeschoolonderwijs in Nederland is gebaseerd op de educatieve filosofie van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie.