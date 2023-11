Zelfs de VVV is verbaasd dat Amersfoort de meest toiletvriendelijke gemeente is

Toch is de Keistad dé beste plek om een grote of kleine boodschap te doen in de provincie Utrecht. Daar is niet iedereen het mee eens. "Ik ben wel heel erg benieuwd naar dat rapport dan", zegt de Amersfoortse Jane van der Vloodt. Ze is een beetje trots dat haar stad zo hoog eindigt, maar vindt het wc-aanbod in Amersfoort ondermaats. "Ik zie ze niet. Ik denk dat de zichtbaarheid het grootste probleem is."