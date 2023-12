Een onbekende bekende beeldhouwer wordt geëerd met zijn eerste solotentoonstelling

René van Seumeren is geboren en getogen in Utrecht maar kocht later een groot huis in Maarssen. Want hij hij had voor zijn monumentale beelden een groter atelier nodig en dat kon hij daar realiseren. En hij had ook meer ruimte nodig vanwege zijn groter wordende gezin. Zijn dochter Trudeke van Seumeren heeft goede herinneringen aan het huis: "Ik droom er nog wel eens van. We hadden beneden een beatkelder, die had mijn vader speciaal voor ons gemaakt. Daar konden we feestjes houden. We hadden er ook klassenavonden en gaven er dinertjes. Dan zat ik mijn hele klas aan lange tafels. Mijn vader maakte dan een hele mooie menukaart, die hing hij aan de muur. Dat herinneren mijn vrienden van vroeger zich ook nog, hoe leuk dat was."