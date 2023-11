Tot 600 snellaadstations erbij in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland

Provincie Utrecht - In Utrecht, Flevoland en Noord-Holland worden de komende zeven jaar tot zeshonderd snellaadstations aangelegd. Dat is geregeld in een aanbesteding die 74 gemeenten uit de drie provincies hebben gedaan. Momenteel is er maar één publiek snellaadstation in de drie provincies. Daar staan vrij toegankelijke laadpalen die een stuk sneller laden dan de reguliere door de gemeente geplaatste palen.