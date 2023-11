Ook zonder certificering wil Haarwensen alle kinderen een gratis pruik kunnen aanbieden

Ook zegt het bestuur Haarwensen al in maart te hebben geïnformeerd dat de licentie in juli niet zou worden verlengd. “Wij hebben aangeboden om mee te denken over oplossingen, maar dit aanbod is steeds afgeslagen.” Volgens de kappersbranche is de beslissing dan ook geen onwil. “Wij dragen Haarwensen een warm hart toe”, licht de sectiecommissie toe. “Dat is ook waarom we het al die jaren hebben gedoogd. Maar we hebben ook altijd gezegd: we bekijken het jaar tot jaar. En de wereld is niet hetzelfde als tien jaar geleden, iedereen weet dat de zorg onder druk staat. Er zijn nu strengere eisen.”