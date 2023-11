Dronken veroorzaker ongeluk met zwaargewonden en dode hond in Meerkerk moet cel in

De man reed op 10 september 2021 in zijn Lexus met twee keer de toegestane snelheid op de Parallelweg in Meerkerk, toen hij na het passeren van een brug loskwam van de weg en in een bocht de controle over het stuur verloor. Hij kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende Audi. De inzittenden van die auto raakten zwaargewond. Een van hun honden kwam om het leven.